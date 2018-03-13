Ученые заявили о том, что даже если человечество сможет зафиксировать сигнал инопланетян, цивилизация, которая отправила его, может быть уже мертва к тому времени.

По словам главы группы исследователей Фрэнка Дрейка, цивилизации во Вселенной рождаются и погибают с постоянной скоростью. Когда цивилизация погибает, сигнал, который она отправила в космос, продолжает существовать, следовательно Млечный Путь может быть переполнен подобными сигналами, информирует svodka.net.

Если цивилизация существовала менее 100 тысяч лет (именно столько времени нужно свету, чтобы пересечь Млечный Путь), то шансы на то, что ее письмо достигнет Земли еще при ее существовании, ничтожно малы, подчеркивают исследователи. Отмечается, что человечество транслирует собственные радиосигналы на протяжении примерно 80 лет, следовательно они смогли преодолеть менее 0,01% Млечного Пути.

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