Бывшая порноактриса Стеффани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее был роман с нынешним президентом США Дональдом Трампом, заявила, что готова вернуть $130 тыс. и отозвать поданный ею судебный иск, если ей позволят открыто рассказывать об отношениях с Трампом. Сторми Дэниелс заявляла, что состояла в отношениях с Трампом в 2006 году Фото: ЕРА Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо адвоката порнозвезды.В письме, адресованном адвокату Трампа Майклу Коэну, говорится, что Клиффорд готова перевести деньги до 16 марта в обмен на возможность открыто говорить о ее прежних отношениях с президентом и о том, как ее пытались заставить о них молчать. Кроме того, ей должны позволить обнародовать фото и сообщения, которыми она владеет.Коэн в прошлом месяце признал, что платил актрисе, но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что она получила деньги за молчание о связи с Трампом.7 марта стало известно, что актриса подала в суд на Трампа с целью добиться отмены соглашения о молчании. В Белом доме заявили, что Трамп выиграл суд у порноактрисы.Сторми Дэниелс заявляла, что состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье), но представители американского президента эту информацию опровергают.Порноактрисе Стефани Клиффорд 38 лет, она снялась более чем в 180 фильмах для взрослых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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