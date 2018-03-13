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Лоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов за 17 недель
13.03.2018 18:27
Лоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов за 17 недель
Запуск новых маршрутов станет возможным благодаря масштабному пополнению флота
Венгерский лоукостер Wizz Air в начале июля 2018 года асширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами.
Лоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов за 17 недель Фото: cheap-trip.eu

16 из них будут открыты в и из трех украинских аэропортов - Киев-Жуляны, Львов и Харьков, - информирует ЦТС.

"Сегодня мы начинаем большее расширение деятельности в истории Wizz. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты в течение 17 недель", - заявил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

Среди украинских аэропортов наибольшее количество новых направлений получит Львов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая - в/из Лондона (Лутон). Столичный аэропорт Киев-Жуляны получит в конце июня два новых рейса - в/из Таллинна и Лиссабон. Также авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами - в/из Дортмунда и Катовице.

Запуск новых маршрутов станет возможным благодаря масштабному пополнению флота. В течение следующих 17 недель авиакомпания поставит на свои европейские базы 21 самолет.

Сейчас маршрутная сеть Wizz Air состоит из 600 маршрутов, полеты по которым выполняются с 28 баз авиакомпании.

В этом году Wizz Air возобновляет перелеты из Международного аэропорта "Харьков" по недавно объявленным маршрутам в Дортмунд и Катовице, а также расширяет свою маршрутную сеть из Львова в Дортмунд, Гданьск, Катовице и ЛондонКроме того, на киевскую базу будет добавлено третий самолет Airbus A320, благодаря которому рейсы авиакомпании соединят Киев с 21 лоукост направлением в 10 странах, с учетом новых направлений в Таллинн и Лиссабон.    

Напомним, что авиакомпания-лоукост Wizz Air с 29 октября увеличила объем бесплатной ручной клади. 

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