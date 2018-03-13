8 марта на украинском блокпосту "Майорск" в Донецкой области работники Службы безопасности задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, 50 лет.

Ехал из оккупированного города Горловка на микроавтобусе "Мерседес Спринтер". Тот был забит спрятанным в офисной мебели оружием, передает со ссылкой на .

Среди найденного мины, заряды для противотанковых гранатометов, автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты, миномет. Оружие должны были использовать для терактов в , заявили в . Якобы задержанный планировал осуществить их по договоренности с вожаком террористической ДНР Александром .

На следующий день Шевченковский райсуд постановил арестовать Владимира Рубана на два месяца без права внесения залога.

Он планировал взорвать здания Верховной Рады, Администрации президента и жилые дома в правительственном квартале. Должны были быть тысячи жертв, побольше крови, говорит глава Василий Грицак, 51 год. В планах было убить Петра Порошенко, работников силовых структур, народных депутатов. Отдельно готовились нападения на помещения Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Александра Турчинова.

выложило видео, на котором видно, как неизвестные люди загружают микроавтобус оружием. Аудиозаписи, которые подтверждали бы подготовку терактов, не обнародовали.

Соучастниками Рубана военная прокуратура считает пятерых людей. Среди них Александр , Олег Мезенцев (помощник нардепа Надежды Савченко. ГПУ), Валерий Шашкин из организации "Батальонное братство". Еще двое неизвестных с фамилиями Березень и Лящ.

Должен был перевозить мебель. Об оружии ничего не знал, говорит Владимир Рубан. Меня взяли 8 марта, хотя группа для моего задержания прибыла еще 5-го числа. Это организованная операция. Ее спланировал офицер с позывным "Кедр". Ему и принадлежит микроавтобус. Я в нем был лишь как водитель. Должен был завезти на неподконтрольную территорию один товар, а забрать оттуда мебель.

Владимир Рубан закончил Черниговское высшее военное авиационное училище по специальности "пилот-инженер". Дослужился до старшего лейтенанта и уволился в запас в 1991 году. В 20142015-х занимался обменом пленных. С боевиками террористических республик договаривался самостоятельно.

Это инсценировка от начала до конца, считает военный знаток 52-летний Олег Жданов. Если социология показывает, что руководство государства проигрывает выборы, то оно пойдет на российский сценарий. Это когда в взрывали дома, чтобы сложилось общественное мнение, что нужна война в Чечне. Второй вариант отмена выборов и введение чрезвычайного или военного положения.

Рубан прекрасно знал, на что шел. Вероятно, он на крючке и ему некуда деться.

, который он привез, нельзя применить: заряды для гранатомета есть, а самих гранатометов нет. Миномет есть, но мины не отвечают калибру. Если это многоразовый завоз им оружия тогда почему задержали одного Рубана? Где сопровождение, "крышующие"?

На руках у населения до шести миллионов единиц стрелкового оружия. Его можно купить на черном рынке. Если человек при здравом смысле, то не будет рисковать и везти вооружение через четыре кордона блокпостов.

Версия о подготовке покушения на первых лиц государства это основание, которое нужно для введения чрезвычайного или военного положения.

Когда материалы следствия вынесут на судебное разбирательство, можно будет делать выводы. Сейчас много вопросов, говорит политолог , 59 лет. Есть традиционная для Украины проблема доверия.

Рубан человек специфический, с политическими амбициями, склонный к авантюрам. Дальше версии. Не исключаю, что он заигрался и принимал участие в поставках оружия из фронта в тыл. Возможна и организация беспорядков в . Потому что в Украине много людей, которые хотят свергнуть власть с использованием оружия. Они могли делать заказ Рубану.

Разговоры о закупке вооружения на черном рынке преувеличенные. Там можно найти гранаты, патроны. Но не минометы.

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