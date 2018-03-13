В ночь на вторник, 13 марта, во двор частного дома местного предпринимателя в Тернопольской области бросили взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, взрыв прогремел около 02:00. В результате резвычайного происшествия никто не пострадал, однако был нанесен убыток дому, в частности выбиты окна, повреждены штукатурка и входные двери.

Пока что полиции не удалось определить тип взрывчатки. В связи с этим остатки бомбы забрали для исследования в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По факту взрыва отрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье хулиганство.

Как сообщал svodka.net, в столице Украины на Броварском проспекте около станции метрополитена "Лесная" группа неизвестных бросила две гранаты , которые впоследствии взорвались. Вследствие взрыва сгорел автомобиль марки Toyota Camry, а злоумышленники скрылись с места инцидента.

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