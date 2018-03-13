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Сильные взрывы и дым: в Киеве вспыхнуло АТП "Полиграфкнига" (ВИДЕО)
13.03.2018 18:43
Сильные взрывы и дым: в Киеве вспыхнуло АТП «Полиграфкнига» (ВИДЕО)

В Киеве на улице Туполева произошел мощный пожар, который сопровождается взрывами разной мощности.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.

«Полсотни пожарных борются с огнем на АТП «Полиграфкнига». Очень серьезный пожар прямо сейчас вспыхнул на АТП «Полиграфкнига», что на улице Туполева, 17ж (около 500 квадратных метров). Информации о пострадавших пока нет. Слышны звуки взрывов. Есть угроза распространения огня на близлежащие здания. На месте работают более 50 бойцов пожарной охраны (на 10 автомобилях, у некоторых даже кончилась вода), полицейские и врачи», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли экстренные службы и медики.

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