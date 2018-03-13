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Парубий не подписывал распоряжения о заграничной командировке Савченко
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13.03.2018 18:43
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Народный депутат Украины Надежда Савченко не обращалась к спикеру
Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в
командировку в Страсбург, сообщили в пресс-службе Парубия. В
Верховной Раде сообщили, что не отправляли Савченко в Страсбург
Фото: Vira Savchenko / Facebook "С начала 2018 Савченко не
обращалась к Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные
командировки и Андрей Владимирович распоряжение о заграничной
командировке народного депутата Савченко не подписывал", –
отметил он.СБУ передала в аппарат Верховной Рады
повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила,
что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и
надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с
12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европейский
парламент в Страсбурге.12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко
заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как
узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко
сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей
командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили,
что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат
от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что
Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из
Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15
марта.
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