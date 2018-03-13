Народный депутат Украины Надежда Савченко не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в командировку в Страсбург, сообщили в пресс-службе Парубия. В Верховной Раде сообщили, что не отправляли Савченко в Страсбург Фото: Vira Savchenko / Facebook "С начала 2018 Савченко не обращалась к Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки и Андрей Владимирович распоряжение о заграничной командировке народного депутата Савченко не подписывал", – отметил он.СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге.12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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