|"Нафтогаз" может отсудить у России $8 млрд за захваченные в Крыму активы
|13.03.2018 18:45
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НАК " Украины" в этом году может выиграть у России около $ 8 млрд в качестве компенсации ущерба за захваченные активы компании в Крыму после оккупации полуострова Россией, передает со ссылкой на .
"Да, уже в этом году можем выиграть до $ 8 млрд. Но потом будет вопрос, как убрать", -на своей странице в Facebook в комментариях написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отвечая на вопрос пользователя об иске по крымским активов.
По словам Витренко, в этом иске ответчиком является . Исковые
требования составляют $ 5 млрд, а с учетом ожидаемых процентов - $
8 млрд.