Покупателю отказались возвращать деньги за испорченную бытовую технику и компенсировать нравственный убыток из-за того, что тот обнаружил недостаток уже после передачи ему товара.

Об этом пишет UBR, информирует svodka.net.

Согласно судебного решения ВС/КЦС, № 215/46/16-ц, 28.02.18, история приключилась в одной из крупных украинских сетей бытовой техники и электроники «Фокстрот». Покупатель приобрел без осмотра стиральную машину Electrolux, поскольку продавец заверил, что товар в заводской упаковке и с ним все в порядке.

Когда покупатель привез технику домой, вскрыл коробку, то обнаружил на верхней пластиковой панели трещину, сама машинка была поцарапана, а ее боковые стенки изогнуты. После того, как покупателю отказались менять товар или возвращать за него деньги, пострадавший решил судиться. Истец считал, что продавец должен был сам проконтролировать качество продаваемого товара.

Суд первой инстанции даже принял сторону нерадивого покупателя, сославшись на гарантийные обязательства магазина в двухнедельный срок со дня получения покупки устранить все дефекты и недостатки.

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Но на этом история не закончилась — продавец подал апелляцию и выиграл. В это раз судья постановил, что покупателем не доказан факт того, что стиральная машинка была повреждена еще до передачи истцу. Таким образом, магазин не может нести риски повреждения товара, когда тот уже находится у покупателя.

В итоге, дело дошло до Верховного суда, который принял позицию магазина. Исходя из этого решения, покупатели теперь должны не только указывать на обнаруженные дефекты, но доказать, что они случились не по их вине.

Если же поломка или дефекты были «не очевидны», например, вскрылись в момент эксплуатации техники, то продавец все-таки должен был бы поменять товар по гарантии, посчитали в суде. Но в данном случае, у покупателя была возможность самостоятельно осмотреть внешне стиральную машину, да только он этим правом не воспользовался. Следовательно, бремя доказывать, что товар был уже поврежден еще до покупки, легло на покупателя.

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