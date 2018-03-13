Погода, Новости, загрузка...
Ученые затрудняются определить место падения китайской космической станции
13.03.2018 18:57
Ученые затрудняются определить место падения китайской космической станции Спутник Tiangong-1 - космическая станция, эксплуатируемая китайским космическим агентством, вот уже несколько месяцев падает на Землю.

Как предупреждают ученые, инженеры, ответственные за эту станцию, похоже, потеряли контроль над ней, но правительство Китая мало комментирует происходящее.

Согласно Independent, ученые заявили, что космическая станция Tiangong-1 упадет на Землю где-то между 29 марта и 9 апреля. Однако Европейское космическое агентство предупреждает, что где и когда именно она упадет спрогнозировать невозможно.

По данным ученых, станция Tiangong-1 упадет в Испании, Франции или Португалии, но также есть вероятность, что объект может угодить в Тихий или Атлантический океаны.

Сделать предположение о том, когда и где упадет космическая станция, непросто, поскольку официальный Китай очень мало рассказывает о ее падении. Эксперты также не знают, из чего изготовлена Tiangong-1 и что на ней расположено.

Ранее эксперты финансируемой США Aerospace Corporation предупредили, что некоторые обломки станции Tiangong-1 могут упасть на Землю.

Однако в силу того что никто не знает, что же находится внутри космической станции, невозможно понять, какую опасность будет представлять Tiangong-1, упав на Землю.

“В целях безопасности не прикасайтесь к обломкам, которые могут оказаться на земле, и не вдыхайте пары, которые они могут испускать”, — пишут эксперты.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить