|Ученые затрудняются определить место падения китайской космической станции
|13.03.2018 18:57
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Как предупреждают ученые, инженеры, ответственные за эту станцию, похоже, потеряли контроль над ней, но правительство Китая мало комментирует происходящее.
Согласно Independent, ученые заявили, что космическая станция Tiangong-1 упадет на Землю где-то между 29 марта и 9 апреля. Однако Европейское космическое агентство предупреждает, что где и когда именно она упадет спрогнозировать невозможно.
По данным ученых, станция Tiangong-1 упадет в Испании, Франции или Португалии, но также есть вероятность, что объект может угодить в Тихий или Атлантический океаны.
Сделать предположение о том, когда и где упадет космическая станция, непросто, поскольку официальный Китай очень мало рассказывает о ее падении. Эксперты также не знают, из чего изготовлена Tiangong-1 и что на ней расположено.
Ранее эксперты финансируемой США Aerospace Corporation предупредили, что некоторые обломки станции Tiangong-1 могут упасть на Землю.
Однако в силу того что никто не знает, что же находится внутри космической станции, невозможно понять, какую опасность будет представлять Tiangong-1, упав на Землю.
“В целях безопасности не прикасайтесь к обломкам, которые могут оказаться на земле, и не вдыхайте пары, которые они могут испускать”, — пишут эксперты.
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