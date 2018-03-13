Что-то опять пошло не так в королевстве Лугандонском. На каждом шагу, в СМИ и соцгруппах предупреждают о массовом заходе в «рыспублику» фальшивых фублей. Ой, то есть рублей. Подделка очень высокого качества, так что ее свободно принимают в «банках», на рынках и в магазинах. В ОРДО они появились первыми. Сейчас уже «гуляют» и по ОРЛО.

Эти фальшивки не только принимают в «банках», но и выдают их там же. Шахтеры Ровеньков получили поддельные фубли в банкомате на шахте. Выдачу фальшивых фублей банкоматом, как и банком, доказать невозможно, следовательно народ отчаянно вопит в соцсетях: «нас кинули», информирует svodka.net.

Уважаемые, вас кинули еще в 2014 году. Хотя, почему «кинули». Это вы сами, все сами, своими трудолюбивыми рученятами, когда молчаливо и согласно или же, наоборот, крикливо и пафосно, становились под русские триколоры, орали «путин введи» и надеялись разграбить Львов и Киев. То, что происходит сейчас, только лишь следствие массового молчания Донбасса, инфантильного и меркантильного. Многие же говорили,- я, конечно за Украину, но вдруг в России лучше будет. Многие ждали «пабагаче» и «лучше», кредиты не отдавать. Знакомая тема? Теперь, когда слышу от земляков «мы не этого хотели, ну, лопухнулись, что нас теперь за это убивать», у меня белеют костяшки пальцев. Переведя дыхание, спрашиваю — как вы думаете, вот у вас было желание, оно ваше, оно исполнилось, но оно вам не подходит, кто виноват, золотая рыбка или тот, кто загадывал желание? Обычно парируют — «а у вас еще хуже, в Польшу попы мыть, да ваш Майдан».

Диалог до сих пор не получается! Но вернемся в фальшивым рублям, заполонившим «маленькую угольную швейцарию». Да, их много. Варианты поступления? Пока теряюсь в догадках. Это могут быть и местные умельцы. Сейчас в ОРДЛО почти весь криминал обитает, как из России, так и из Украины. Там же воля вольная, куча народа с деньгами, куча пустых домов и куча доверчивых хотельщиков па-багатому. Поэтому вариант участия местных криминальных мастеров, я рассматриваю, как приоритетный. Донбасс своей позицией «метальщика к па-багатому» показал свою сущность терпилы и лоха, следовательно воровской мир сейчас здесь просто кошмарит население.

Можно было бы остановиться на этой банальной версии, если бы не совпадение захода фальшивок с «вливанием гуманитарки» из России. Поэтому я бы рассмотрела и два политических варианта «наполнения бюджета» ОРДЛО. В Россию Лугандонию уже не тянут. Война как бы нужна, но вот «срана» великих хотельщиков уже нет. А финансировать новоотжатости нужно. Еще же и Крым. А в бюджете РФ на русской тройке русский ветер свищет. Могли и выкрутится из ситуации, и прислать лугандонскому «народу» гуманитарную помощь из нарисованных денег. А могли и сами царедворцы Лугандонские нарисовать пару-тройку тонн фублей, чтобы расплатиться с рабочим классом.

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Финансирование ОРДЛО русские кураторы прикрутили. Особенно на фоне последних скандалов-задержаний «мыныстров» Лугандонии, стыривших миллионы, позиция русских кураторов могла быть,- а хотя разбейтесь, а деньги на зарплаты сами найдете, из украденного. Так что «нарисовать» фубли в такой ситуации, самое то. В общем, народ рыдает, подсчитывает убытки, рассказывает друг другу о тонкостях выявления подделки и советует носить в кармане йод. Оказывается, это верное средство от «сглаза» купюры. Капнешь на фубль йодом, и сразу видно, правильный он или нет. Говорят, правильные, настоящие рубли, сразу синеют, как настоящий русский синяк (так в народе называют алкоголиков). Вот народ и развлекается.

Олена Степова, для «ИС»

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