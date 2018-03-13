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В Госгеонедр заявили, что в этом году все аукционы будут проводиться в режиме онлайн
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13.03.2018 18:59
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Для участия в аукционе претендентам нужно будет зайти на сайт,
зарегистрироваться в специальном разделе и внести денежный залог,
рассказали в Государственной службе геологии и недр Украины.
Реализация пилотного проекта от Госгеонедр позволит сократить
визиты в службу до одного раза, отмечают в ведомстве Фото:
oilreview.kiev.ua 5 марта 2018 руководители
Госгеонедр встречались для обсуждения проекта с
представителями ProZorro.Sale. Система электронных
торгов обеспечит максимальный уровень прозрачности, открытости
и добросовестной конкуренции при продаже на аукционах специальных
разрешений на пользование недрами, уверен исполняющий
обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег
Кирилюк."Новая система онлайн-аукционов позволит качественно и
оперативно обслуживать потенциальных недропользователей, которые
обратятся в ведомство за получением специального разрешения.
Реализация пилотного проекта от Госгеонедр позволит сократить
визиты в службу до одного раза – только за получением
специального разрешения. Нашей первоочередной задачей как госоргана
является обеспечение открытости и прозрачности при предоставлении
административных услуг", – отметил руководитель ведомства.Для
участия в аукционе претендентам нужно будет зайти на сайт
Госгеонедр, зарегистрироваться в специальном разделе и внести
денежный залог. Система электронных торгов будет работать в режиме
реального времени для неограниченного круга лиц,
подчеркнул Кирилюк."В режиме реального времени будет
осуществляться сбор, визуализация и хранение информации об объектах
торгов, будет проводиться авторизация участников торгов, а также
предоставление, сравнение и принятие их ценовых предложений.
Электронный формат сможет привлечь максимальное количество
участников. Любой пользователь сети интернет получит возможность
наблюдать за процессом распоряжения недрами, которые являются
собственностью украинского народа", – добавил он.Накануне в
ведомстве сообщили, что планируют провести первый в 2018 году
аукцион по продаже специальных разрешений на пользование
недрами в течение 90 дней. В первый аукцион не будут
включены участки на пользование нефтегазоносными недрами, так как,
согласно закону "О нефти и газе", предоставлять специальные
разрешения на пользование нефтегазоносными недрами можно только с
учетом результатов оценки воздействия на окружающую
среду.Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр)
отвечает за государственную политику в сфере геологического
изучения и рационального использования недр и координируется
Кабмином, а также непосредственно министром экологии и
природных ресурсов. С 25 мая 2017 года временно
исполняющим обязанности председателя ведомства является Олег
Кирилюк.
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