Мне кажется, что "" сейчас пребывает в такой форме, которой не имел никогда, говорит прежний нападающий "горняков" Виктор Грачев, 61 год, передает со ссылкой на .

Этому вижу несколько объяснений. Главное команда чуть ли не первый раз за многие годы провела очень качественный сбор. В Эмиратах все было на наивысшем уровне погода, поля, спарринги. Во-вторых, здоровый микроклимат в коллективе. Это знаю точно. И украинцы, и бразильцы единая команда. В-третьих, шикарная физическая форма. И последнее прогрессируют все игроки. Даже центральные защитники Ордец и Кривцов начали играть в комбинационный футбол. А что вытворяют Исмаили, Бернард, Феррейра, Марлос. Тайсон немного пропустил сбор, потому его выход на пик формы несколько задерживается. Фред сейчас невероятен. Очень добавили Степаненко с Ракицким. Бутко в обороне просто зверь. Хотя в атаке он не имеет креативности Дарио Срны, но это компенсируется благодаря другим футболистам. Вратарь Пятов набрал оптимальную форму.

13 марта "" проведет выездной матч против итальянской "Ромы" и попробует во второй раз в истории дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Для этого чемпионам Украины довольно сыграть вничью или проиграть с минимальной разницей, забив не менее двух мячей. Причина первая игра в Харькове закончилась в пользу "Шахтера" 2:1.

Донецкий клуб сильно играет в начале 2018 года. В четырех играх чемпионата Украины не пропустил ни одного мяча, а забил 16.

Правда, и "" преодолела спад в игре. После поражения от "Шахтера" она уступила дома "Милану" 0:2. Но впоследствии в чемпионате Италии обыграла на выезде "Наполи" 4:2, а в пятницу в Риме выиграла у "Торино" 3:0.

В четверг повторный матч 1/8 финала Лиги Европы проведет киевское "".

Соперник "Лацио" из Рима. 8 марта в Италии киевляне сыграли лучший матч сезона 2:2. После победной игры против "Зари" 4 марта дела команды улучшились. В воскресенье "" победило "" 1:0 в первый раз в сезоне. Зато "Лацио" на 95-й минуте избежал поражения в выездной игре с "Кальяри" 2:2.

Задание "" осложняется по двум причинам. В целом защита команды играет ненадежно "Лацио" может рассчитывать на выездные голы. Дисквалификация Гармаша, невозможность выступать в еврокубках Вербича и Ротаня ограничивает кадровый состав киевлян.

Футбол. Чемпионат Украины 2017/18. Премьер-лига. Второй этап. 16 места

Результаты матчей

первого (23-го) тура

"", Полтава "", Донецк 0:3

"", "", Ровно 1:0

"Мариуполь", Донетчина "Заря", Луганск 0:0

Второй тур

18 марта, воскресенье

14.00 "" "Заря"

ТВ: "24"

17.00 "" "Мариуполь" ТВ: "Футбол 1"

19.30 "" "" ТВ: "2+2"

Лига чемпионов 2017/18. 1/8 финала

Повторные матчи

13 марта, вторник

"", Рим, Италия "", Донецк, Украина

21.45, здесь и дальше время киевское. Рим. Стадион "Олимпийский", рассчитан на 72 698 зрителей.

Прогноз погоды: +10°С

Судья: Альберто Ундиано Мальенко, 44 года, Испания социолог

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Первый матч 1:2

" Юнайтед", Англия "Севилья", Испания

ТВ: "Футбол 2"

Первый матч 0:0

14 марта, среда

"Барселона", Испания "", Лондон, Англия

ТВ: "Футбол 2"

Первый матч 1:1

"Бешикташ", Стамбул, Турция "", Мюнхен, Германия

ТВ: "Футбол 1"

Первый матч 0:5

Повторные матчи

"", Лондон, Англия "", Турин, Италия 1:2 (первый матч 2:2)

" Сити", Англия "Базель", Швейцария 1:2 (4:0)

"Пари Сен-Жермен", Париж, "", Мадрид, Испания 1:2 (1:3)

"", Англия "", Португалия 0:0 (5:0)

Лига Европы 2017/18. 1/8 финала

Повторный матч

15 марта, четверг

"", , Украина "Лацио", Рим, Италия

20.00. . Стадион "Олимпийский", рассчитан на 70 050 зрителей.

Прогноз погоды: +3°С

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция:

gazeta.ua

Дисквалифицированные:

Гармаш нет

Первый матч 2:2

Сводка.нет - Новости Украины и Мира