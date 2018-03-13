В Кропивницком майор внутренней службы требовал 11 тыс. грн за
прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные
предметы, сообщили в СБУ. Сотрудники СБУ задержали чиновника в
служебном кабинете при получении взятки Фото: ssu.gov.ua
"Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал
11 тыс. грн от местного жителя за прием передач для задержанных,
которые содержали запрещенные предметы. Сотрудники СБУ задержали
чиновника в служебном кабинете после получения третьей части
неправомерной выгоды в размере 3,7 тыс. грн", – сообщили в
спецслужбе.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368
Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Решается вопрос об
объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
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