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Боевики стреляли из минометов и пулеметов: один боец ​​травмирован, - штаб
13.03.2018 19:07
Боевики стреляли из минометов и пулеметов: один воин ​​травмирован, - штаб
Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка
С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили три обстрела, один украинский военный получил травму.
Боевики стреляли из минометов и пулеметов: один боец ​​травмирован, - штаб Фото:unian

На луганском направлении, по укреплениям близко от населенного пункта Луганское соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 13 марта.

Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.  

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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