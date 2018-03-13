Евровидение-2018: букмекеры назвали победителя Европейские букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2018. По их мнению, им может стать певица Netta Barzilai из Израиля. Она выступит с англоязычной музыкальной композицией Toy, информирует svodka.net. Авторы песни – Doron Medley и Stav Beger. На втором месте таблице расположилась Эстония (страну представит певица Элина Нечаева), на третьем месте – Чехия и исполнитель Миколас Йозеф. Читайте: В Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии: список победителей Украина не вошла в первую десятку претендентов на победу. В этом году нашу страну на «Евровидении» представит MELOVIN (Костя Бочаров) с песней «Under The Ladder». По прогнозам букмекеров, он займет 22 место, о чем свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.



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