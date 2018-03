var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2194; coreola.articleid = 236286; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2194] = 2194; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Верховный суд Украины подтвердил, что банк "Хрещатик" ликвидировали незаконно { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/news/politics/verhovnyy-sud-ukrainy-podtverdil-chto-bank-hreshchatik-likvidirovali-nezakonno-236286.html" }, "headline": "Верховный суд Украины подтвердил, что банк "Хрещатик" ликвидировали незаконно", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2362/86_main.png", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-13T19:03:46+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "ПОЛИТИКА, Politics, НБУ, банки, высший Суд" } ПОЛИТИКА Верховный суд Украины подтвердил, что банк "Хрещатик" ликвидировали незаконно Банк "Хрещатик" признали неплатежеспособным весной 2016 года Фото: EspresoTV / Twitter Об этом говорится в постановлении суда от 28 февраля, опубликованном в Едином реестре судебных решений.Национальный банк Украины обратился в высший суд Украины за пересмотром решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.Коллегия суда отказала регулятору.20 июля 2017 года Высший административный суд Украины оставил без изменений постановление Окружного административного суда Киева от 19 января 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 20 апреля 2017 года. Суды констатировали, что Национальный банк Украины преждевременно и необоснованно признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным.7 декабря регулятор проиграл кассацию по этому делу в Высшем админсуде.НБУ признал "Хрещатик" неплатежеспособным 5 апреля 2016 года, в тот же день в финансовое учреждение была введена временная власть.Вклады в банке держали около 304 тыс. человек, почти 99% из них получили право на полную компенсацию из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, так как полагающиеся им суммы не превышали установленные законом 200 тыс. грн. Банк был основан в 1993 году. По размеру общих активов на 1 октября 2015 года он занимал 18-е место между 123 украинских банков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



