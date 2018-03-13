При этом глава правительства Соединённого Королевства обозначила: Лондону известно, что нервнопаралитическое вещество, коим отравили в прошлом полковника ГРУ, разработано в СССР в конце 1970-х годов. Более того, премьер даже раскрыла название боевого газа – «Новичок».

Неписанные правила работы спецслужб, информирует svodka.net.

Теперь на Даунинг-стрит ожидают реакции из Москвы: возьмёт ли та на себя ответственность за содеянное или же скажет, что вещество использовалось без ее ведома. Впрочем, это не означает, что Мэй собирается дать Кремлю очередной шанс выйти сухим из воды, напротив, попытки российского руководства сложить с себя ответственность приведут к куда более ощутимым для него последствиям. В любом случае вина России в этот раз будет доказана.

Почему? Всё очень просто: помимо Скрипаля и его дочери, пострадали британские полицейские и гражданские; а это уже называется иначе – не зачистка, а попытка подрыва иностранным государством системы национальной безопасности Великобритании.

На самом деле, как бы это цинично ни звучало, не важна жертва или обстоятельства преступления. Всё это – работа британских детективов и спецслужб. Здесь интересен другой момент: сигнал, который Кремль пытался передать, совершая столь наглую атаку.

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Ведь что сделала Москва, по сути? Она нивелировала негласные правила работы спецслужб. Согласно этим неписаным законам, никого из агентов, отправленных на Запад в рамках процедуры обмена шпионами, никогда не убивали и даже не пытались убить. Работа шпиона была всегда опасной, но бонус в виде обмена делал её относительно перспективной. Другими словами, шпион знал, что он сможет провести достойно пенсию – при деньгах, будучи в добром здравии.

Кроме того, давно было условлено, что детей разведчиков, предавших государство (а Скрипаль относился именно к этой категории), не трогали.

Так было даже во времена Холодной войны. Всё изменилось с приходом к власти Путина. Почему Кремль в 2010 году, когда происходил большой обмен нелегалами, решил отдать Скрипаля? Видимо, у Москвы больше никого и не было на обмен.

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Сакральная жертва мельдониевым богам

Понимало ли российское руководство, что Скрипаль будет и дальше сотрудничать с британскими спецслужбами? Конечно, понимало.

Тогда зачем российская политическая вершина пошла на этот шаг — ликвидацию? Зачем она решила нарушить все негласные правила работы спецслужб? Ответ один: Москве было важно посеять страх, причём сделать это нужно было именно сейчас. И Скрипаль не случайная фигура, он – необходимая жертва.

Можно вспоминать, как в том же 2010 году Путин прямо сказал, что «предатели всегда плохо кончают», а «их 30 сребреников колом встанут у них в горле». Всё это выглядит красиво, однако к делу не имеет ни малейшего отношения. Просто глупо считать, что Кремль выжидал долгие восемь лет, чтобы отравить Скрипаля.

Нет, суть в другом: в «Кремлёвском докладе» и в расследовании относительно вмешательства России в американские выборы.

После публикации штрафного списка Минфином США, куда были включены российские чиновники, олигархи и силовики, некоторые приближённые к Кремлю толстосумы занервничали и начали искать возможность договориться с Вашингтоном. Что значит договориться? Да попросту сдать российское руководство, рассказав о его махинациях, например, во время американских выборов. Впрочем, многие знали детали и других преступлений – в Сирии, в Черногории, владели информацией о крушении малазийского Боинга и т.д.

Самый яркий пример – Дерипаска, который с момента введения санкций пытался заключить такую сделку с американскими властями. Особенно активным он стал после публикации «Кремлёвского доклада». Однако Дерипаска важен если не для Кремля, то для баланса сил – ведь он ставленник клана Ельцина. Поэтому его сильно не трогали, а просто создали историю с Настей «Рыбкой». Олигарх всё понял и драма с эскортницей закончилась.

Гибридный «новичок»

Что касается вмешательства в американские (и не только) выборы, то здесь появляется всё больше и больше желающих – с российской стороны – сдать как подельников, так и заказчиков. И этому благоприятствует несколько моментов: обвинение специального прокурора США Мюллера против 13 граждан РФ, а также поимка нескольких российских хакеров и их экстрадиция в Соединённые Штаты. Все боятся задержания и американской тюрьмы.

Так вот отравление Скрипаля показало: Москва готова к радикальным шагам, она сделает всё для того, чтобы участники провальной гибридной операции по дестабилизации США и Европы замолчали. И это относится как к силовикам, так и к олигархам.

На примере агента-перебежчика был послан недвусмысленный сигнал: на всех, кто захочет взболтнуть лишнее, ждёт та же судьба. И то, что российское руководство выбрало Лондон, невзирая на множество громких убийств, что в этом городе были осуществлены спецслужбами РФ, показывает, что Кремль пойдёт на любые шаги, чтобы избежать разглашения столь вредоносной для него информации. Это значит, что случай со Скрипалём несёт меньшие потери. Именно так считают в Москве.

Химический «военторг»

Понятно уже, что нервнопаралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, российского происхождения, и как обозначила Мэй, оно было разработано в тиши советских лабораторий. Более того, и на это указывает британское издание The Sun, подобное редкое вещество производится в мире лишь на нескольких объектах, один из которых размещён в Ясенево (лаборатория при Службе внешней разведки РФ) на окраине Москвы.

Однако здесь важно не само вещество, а почерк.

Многие начинают с убийства Александра Литвиненко, забывая при этом случаи, что произошли ранее. А они, кстати, не менее интересны.

В марте 1995 года на двух станциях токийского метро группа религиозных японских фанатиков из организации «Аум Синрикё» осуществляет теракт. Исполнители входили в вагон метро, проезжали определённое количество станций, опускали пакеты с зарином на пол вагона и перед выходом протыкали их умышленно заточенным концом зонта.

Казалось бы, японские сумасшедшие осуществили набег при помощи вещества массового поражения, но нет.

По свидетельству врача Икуо Хаяси, документация по производству зарина была куплена в 1993 году в России. По его словам, члены секты заплатили тогдашнему секретарю Совбеза РФ Олегу Лобову за технологию изготовления зарина около 10 млн. иен. Его показания подтвердил «шеф разведки» секты Ёсихиро Иноуэ, признавшийся, что вещество невозможно было бы изготовить без помощи Лобова.

В ФСБ сразу заявили, что она не причастна к этому инциденту, а вещество можно приобрести где угодно. Именно такую стратегию, кстати, изберёт для себя и нынешнее российское руководство – скажет, что вещество против Скрипаля использовали посторонние силы.

А вот при помощи того самого вещества класса «Новичок» был убит президент «Росбизнесбанка» Иван Кивелиди, скончавшийся 1 августа 1995 года в московской ЦКБ. Механизм был прост: отравляющая субстанция была нанесена неизвестными на его телефонную трубку. Кроме Кивелиди в результате действия «Новичка» погибли его секретарь, вызывавшая по этому телефону бригаду скорой помощи, а также патологоанатом, делавший вскрытие банкира.

Дальше произойдёт много схожих смертей – как в России, так и за её пределами. Мир узнает и о смертях Юрия Щекочихина и Романа Цепова, о чудовищной кончине Александра Литвиненко и Александра Перепеличного. Были и другие случаи – с не менее ужасающим исходом.

После последовала Сирия – там уже Россия вместе с Асадом применяла химоружие массово, убивая тысячи мирных граждан, между которых были дети. Вспомните Идлиб или Алеппо.

Европейская дегазация Кремля

Теперь вот Скрипаль. И всё логично, ведь убийство – это своего рода наркотик: раз совершишь – не остановишься. Видимо, нужно было останавливать раньше, но мешала конъюнктура. Теперь, вероятно, ничего не мешает.

Вот почему не имеет значения, что именно предпримет Великобритания в отношении России, какое наказание изберёт – блокада ЧМ по футболу, выход из каких-то договоров, применение 5 статьи Устава НАТО. Здесь важен другой нюанс.

Москва боялась санкций не США, а Европы, частью которой Британия является, и будет являться. Теперь, после атаки на европейское государство, у стран ЕС практически не остаётся поля для манёвра: здесь сразу будет показано кто за кого. Маски будут сорваны. И никто не захочет входить в альянс с изолированным противником. Ответ на отравление Скрипаля – отрезвлённая Европа.

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