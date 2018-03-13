На восстановление Донбасса выделено дополнительных $2 млн

"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира на Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины ", - сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечают, что Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, направляемых на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.

Средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".