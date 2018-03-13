|Швеция и Канада выделили $2 млн на восстановление Донбасса
|13.03.2018 19:23
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На восстановление Донбасса выделено дополнительных $2 млнПравительства Канады и Швеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса.
Фото: REPORT.IF.UA
"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира на Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", - сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечают, что Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, направляемых на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.
Средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".
Напомним, Евросоюз, начиная с 2014 года, предоставил Украине 700 млн евро гуманитарной помощи для граждан, проживающих на территории, что страдает от конфликта.