Инцидент с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании вызвал беспокойство в НАТО, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг: Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу Фото: ЕРА "Использование военного нервно-паралитического вещества – ужасно и недопустимо. Великобритания является очень важным союзником, и этот случай вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу", – отметил Столтенберг.66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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