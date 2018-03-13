В столице Украины по улице Туполева случилось возгорание в складских помещениях, огонь разошелся на площадь в 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в нынешнее время сохраняется вероятность того, что пламя перебросится на офисное здание, размещенное по соседству.

Очаг возгорания находится в одноэтажном здании, высота которого восемь метров.

Тушение пожара затруднено наличием в здании газовых баллонов. По состоянию на нынешний момент сотрудникам спасательной службы удалось эвакуировать десять подобных баллонов, проводится работа по их охлаждению.

К тушению привлечены 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 70 человек из личного состава.

Как сообщал svodka.net, по факту пожара на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области открыли уголовное производство. Возгорание произошло в ночь на вторник в 03:35 на территории 233 учебного центра в Михайловке Николаевской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира