Меркель обсудит с Мэй по телефону случай с отравлением Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй случай с отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, передает во вторник агентство "Блумберг" со ссылкой на депутатов Бундестага.

По его информации, в ходе закрытой встречи с законодателями из возглавляемой ею партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлер ФРГ сообщила о планах обсудить случай с Т.Мэй.

А.Меркель заявила, что случай свидетельствует о том, какой напряженной стала внешняя политика.

Ранее сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее только, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее только, несет ответственность за это действие, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед членами парламента Великобритании.