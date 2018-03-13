Сингапур был признан «самым умным городом» Земли по результатам 2017 года. Он стал лучшим в мире в сфере здравоохранения, мобильности, общественной безопасности и производительности, — гласят итоги исследования, проведенного специалистами консалтинговой компанией Juniper Research при сотрудничестве с корпорацией Intel.

Данный азиатский город-государство преуспел в медобеспечении, создав устройства, помогающие пожилым горожанам отслеживать состояние здоровья и удаленно общаться с медиками. Показательной также стала организованная в Сингапуре компьютерная система, которая улучшила дорожную сеть и уже в данное время позволяет экономить до 60 часов ежегодно от общего времени водителей. На рейтинг города также повлияла система видеонаблюдение, которая помогает полицейским оперативно реагировать на правонарушения, — пишет Лайф.ру, информирует svodka.net.

На 2-й строчке международного рейтинга расположился Лондон, затем следуют Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. Среди городов Европы самой развитой инфраструктурой отличаются Берлин (7-ая строчка) и Барселона (9-ая).

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