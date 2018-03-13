Бананы способствуют повышению уровня сахара в крови, что заряжает энергией для физических и умственных нагрузок.

Согласно данным экспертов, этот продукт помогает в лечении почечных заболевания, проблем с печенью, при анемии, атеросклерозе, гипертонии, депрессии, изжоге, при отеках конечностей и запоре, информирует svodka.net.

Такие лечебные свойства вызваны присутствием в фрукте большого количества железа и цинка.

Но диетологи предупреждают, что бананы могут вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике маленького ребенка, из-за этого необходимо соблюдать осторожность, а то у малыша могут возникнуть вздутие живота, колики и даже отравление.

Также не советуют употреблять вышеуказанный фрукт тем, у кого есть болезни сердечно-сосудистой системы. Особенно опасно употребление банана для людей с тромбофлебитом, ишемической болезнью и в случаях повышенной свертываемости крови.

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Причиной, почему таким людям необходимо отказаться от употребления бананов, является то, что фрукт выводит большое количество жидкости из человеческого организма. Из-за этого процесса кровь становится густой, следовательно вероятно закупоривание сосудов, в последствии могут появиться тромбы.

Такое влияние на организм может значительно испортить состояние больного.

Фрукт не рекомендуется употреблять и тем, кто перенес инсульт или инфаркт. То есть, если употреблять бананы в больших количествах, может возникнуть избыток витамина К.

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