По словам главы МВД Арсена Авакова, кроме внешних попыток дестабилизировать Украину, есть еще "внутренний фактор". Аваков считает, что Украине не нужны досрочные выборы Фото: mvs.gov.ua "Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку они понесут столь серьезные людские потери, которые не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", - рассказал Аваков.Глава МВД отметил, что и внутри страны есть попытки испортить положение на фоне политической ситуации."У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", - сообщил он.Во вторник, 13 марта, Аваков также заявил, что силовики не использовали чрезмерную силу при силовом разгоне палаточного лагеря у Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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