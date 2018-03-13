|Правоохранителей уволили за снимки с обнаженными туристками
|13.03.2018 19:56
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В Мексике троих сотрудников полиции отстранили от исполнения должностных обязанностей за фотографии, которые они сделали на берегу вместе с полуобнаженными туристками, пишет Daily Mail.
По информации издания, правоохранителей распределили для дежурств на пляжи по причине всплеска насилия в штате Кинтана-Роо в Канкуне. Троих, в итоге, заметили в компании полуголых девушек, которые загорали на побережье топлес. Они фотографировались.
Во время съемки вооруженные полицейские были одеты в бронежилеты. А снимки все участники опубликовали в социальных сетях. В то время, как руководство полиции резко негативно отреагировало на снимки, пользователи ответили на них неоднозначно.
"Когда проститутки интересуют тебя больше, чем охрана порядка", - написал один из пользователей, комментируя пост.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, девушка в США нечаянно выслала свое фото в вечернем платье случайному контакту, перепутав его номер с номером членов семьи, а в ответ получила неожиданный отзыв от родственников незнакомца.
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