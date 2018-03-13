Главным лоббистом ГМО-колонизации Украины выступает американская корпорация «Монсанто» – один из мировых лидеров в производстве генно-модифицированного продовольствия Главным лоббистом ГМО-колонизации Украины выступает американская корпорация «Монсанто» – один из мировых лидеров в производстве генно-модифицированного продовольствия Владислав Кушнарев Кстати, корпорация «Монсанто» известна также как производитель «Агента Оранж» (Agent Orange) – смеси дефолиантов и гербицидов, применявшейся американской армией во время войны во Вьетнаме для уничтожения растительности (этот продукт, применение которого многие во Вьетнаме считают военным преступлением, провоцирует развитие раковых заболеваний у человека и разрушает его иммунную систему).



Долгое время Украина считалась «житницей Европы», богатые черноземом земли Украины идеально подходят для выращивания зерна.



Руководители «Монсанто» заявляют, что в ближайшие годы прибыль только от соевого сектора за пределами США составит более $1 млрд., что даст увеличение роста доходов компании в два раза за пять лет. «Монсанто» - настолько могущественная корпорация, что способна влиять на политику администрации США. Примером может служить подписанный президентом Бараком Обамой скандальный закон HR 933 (в Америке он известен как «Закон о защите "Монсанто"»), согласно которому федеральным судам Соединённых Штатов запрещено вводить запрет на продажу ГМО, независимо от доказанного вреда этих организмов.



В июле 2017 г. в Китае проходил международный форум по продовольственной безопасности и экологии сельского хозяйства, посвящённый в основном противодействию ГМО-технологиям. Выступали специалисты из Аргентины, США, Великобритании, Германии, Дании, Австралии, Новой Зеландии, России, Индии. Участвовавшая в работе форума доктор биологических наук из России Ирина Ермакова рассказывает, что общественности были представлены шокирующие данные о «генетических уродствах и бесплодии трансгенных животных, о патологии внутренних органов и нарушении репродуктивных функций у свиней, об аутизме и слабоумии у детей, в пище которых были ГМО». Однако для Украины этот громадный массив жизненно важной информации, видимо, уже не имеет значения: под властью нынешнего киевского режима страна медленно, но верно превращается в заповедник «Монсанто». Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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