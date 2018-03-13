Главным лоббистом ГМО-колонизации Украины выступает американская
корпорация «Монсанто» – один из мировых лидеров в производстве
генно-модифицированного продовольствия
Владислав Кушнарев
Кстати, корпорация «Монсанто» известна
также как производитель «Агента Оранж» (Agent Orange) – смеси
дефолиантов и гербицидов, применявшейся американской армией во
время войны во Вьетнаме для уничтожения растительности (этот
продукт, применение которого многие во Вьетнаме считают военным
преступлением, провоцирует развитие раковых заболеваний у человека
и разрушает его иммунную систему).
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Долгое время Украина считалась «житницей Европы», богатые
черноземом земли Украины идеально подходят для выращивания
зерна.
Руководители «Монсанто» заявляют, что в ближайшие годы прибыль
только от соевого сектора за пределами США составит более $1 млрд.,
что даст увеличение роста доходов компании в два раза за пять лет.
«Монсанто» - настолько могущественная корпорация, что способна
влиять на политику администрации США. Примером может служить
подписанный президентом Бараком Обамой скандальный закон HR 933 (в
Америке он известен как «Закон о защите "Монсанто"»), согласно
которому федеральным судам Соединённых Штатов запрещено вводить
запрет на продажу ГМО, независимо от доказанного вреда этих
организмов.
В июле 2017 г. в Китае проходил международный форум по
продовольственной безопасности и экологии сельского хозяйства,
посвящённый в основном противодействию ГМО-технологиям. Выступали
специалисты из Аргентины, США, Великобритании, Германии, Дании,
Австралии, Новой Зеландии, России, Индии. Участвовавшая в работе
форума доктор биологических наук из России Ирина Ермакова
рассказывает, что общественности были представлены шокирующие
данные о «генетических уродствах и бесплодии трансгенных животных,
о патологии внутренних органов и нарушении репродуктивных функций у
свиней, об аутизме и слабоумии у детей, в пище которых были ГМО».
Однако для Украины этот громадный массив жизненно важной
информации, видимо, уже не имеет значения: под властью нынешнего
киевского режима страна медленно, но верно превращается в
заповедник «Монсанто».
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