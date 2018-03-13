По словам посла Великобритании Джудит Гоф, Лондон рассматривает два возможных сценария инцидента с экс-шпионом ГРУ Сергеем Скрипалем: либо российские власти совершили покушение на убийство на территории Соединенного Королевства, либо же утратили контроль над хранением и распространением опасного вещества. Гоф пояснила позицию Британии относительно инцидента со Скрипалем Фото: kharkivoda.gov.ua "При отсутствии удовлетворительного ответа со стороны России правительство Соединенного Королевства будет считать случай в Солсбери покушением на убийство, спонсируемым государством, на британской территории с использованием запрещенного оружия в нарушение Конвенции о химическом оружии и международного права. Словом, незаконным использованием силы российским государством против Великобритании и первым случаем агрессивного использования нервно-паралитического вещества любого типа на европейской территории после Второй мировой войны", – подчеркнула посол.По словам Гоф, Британия рассматривает два возможных сценария: либо российские власти совершили покушение на убийство на территории Соединенного Королевства, либо же утратили контроль над хранением и распространением опасного вещества.66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов отметил, что если бывшего шпиона и его дочь отравили именно этим веществом, то они уже не поправятся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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