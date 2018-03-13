|Полиция показала Семенченко с сумками под Верховной Радой, - ВИДЕО
|13.03.2018 20:11
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Депутат подтвердил, что выносил сумки, но отрицал заявления главы МВД, что в сумках якобы было оружиеПравоохранители показали видеозапись, на которой народный депутат фракции "Самопомощь" Семен Семенченко выносит сумки из палаточного городка под ВР незадолго до его демонтажа 3 марта.
Фото: hromadske.tv
Видео полиции Киева "Украинской правде" предоставил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
На видео лицо, похожее на депутата Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками в руках. За ним следует охранник с пустыми руками.
Согласно данным, указанным на записи, оно было сделано в 06:45 третьего марта - примерно за 40 минут до начала следственных действий в городе.
Последний раз камера зафиксировала Семенченко возле гостиницы "Киев".
В комментарии "Украинской правде" депутат подтвердил, что выносил сумки, но отрицал заявления главы МВД, что в сумках якобы было оружие.
Он пояснил, что о том, "что будет штурм, стало известно накануне".
"Ребята (митингующие) решили оставаться (в палаточном городке - УП). Я выносил сумки с их личными вещами", - отметил Семенченко.
По его словам, митингующие, которых ранее уже задерживали во время предыдущих "попыток штурма", говорили, "что пропадали их личные вещи, кошельки, что с них снимали шевроны, часть полиции относится к их УБД (удостоверений участников боевых действий - УП) с особой ненавистью".
"Чтобы этого не произошло, они просили, чтобы я забрал их личные вещи, занес в гостинице, а когда их выпустили - им отдал", - добавил депутат.
Он также сказал, что выносил вещи из городка несколько раз.
На вопрос, почему только он, имея депутатскую неприкосновенность, нес сумки, Семенченко сказал: "Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция позволяла их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумку. Депутатов не трогают".
Семенченко добавил, что у него также есть видео, на котором эти сумки нес не только он, но и помощник.
На вопрос о том, что в палаточном городке полиция нашла оружие, а потом экспертиза подтвердила, что оружие было боевым, Семенченко ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".
Напомним, что во время столкновений в палаточном городке возле здания Верховной Рады в центре Киева задержали 112 человек.
В партии экс-президента Грузии Саакашвили "Движение новых сил" назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".
Добавим, что во время проведения следственных действий в палаточном городке полиция изъяла 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.