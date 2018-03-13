Жители ближайших районов, как и многие жители центральной части Украины, в том числе и ее столицы, очень сильно обеспокоены таким решением

Alex Thompson

В конце прошлого года, в 80 км от Киева, в Чернобыльской зоне отчуждения, на площади более 18 га, начато строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Первые цеха хранилищ в нем будут введены в эксплуатацию уже в 2019 г., на их строительство правительством Украины взят кредит у США суммой 800 млн. долларов. По проектному расчету полностью объект будет завершен через 16.5 лет, ориентировочная стоимость специалистами не называется. Примечателен и тот факт, что строительство ведется по экспериментальному технологическому проекту американской компанией Holtec International, которая до этого подобными объектами не занималась.

Жители ближайших районов, как и многие жители центральной части Украины, в том числе и ее столицы, очень сильно обеспокоены таким решением и считают недопустимым просчетом строительство ЦХОЯТ в центре страны рядом с мегаполисом.

Срок эксплуатации ЦХОЯТ рассчитан не менее 100 лет, запланированная вместимость хранилища 458 контейнеров, или более 16 тыс. отработанных топливных сборок. Хранение таких отходов довольно сложный технологический процесс, с которым не желают сталкиваться специалисты многих стран использующих ядерную энергетику, предпочитая хранить топливо в других странах, оплачивая эти услуги.

Нужно понимать еще и тот факт, что отработанное ядерное топливо при технологических отклонениях попросту может взорваться, а учитывая объем хранилищ, то катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется маленькой аварией. В любом случае как и 30 лет назад человеческий фактор остается неизменным, а проект как и тогда экспериментальный.