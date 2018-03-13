Киевский апелляционный хозяйственный суд 13 марта отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд гривен, наложенный на Газпром.

Киевский апелляционный хозяйственный суд во вторник, 13 марта, отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд гривен, наложенный на российский Газпром. Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует svodka.net.

Так, в 2017 году суд обязал Газпром выплатить в государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Но компания начала обжаловать решение и действия государственного исполнителя. Вскоре монополист обратился в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.

«Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ПАО Газпром в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения», — говорится в сообщении.

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