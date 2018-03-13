Любой украинец может зарегистрироваться на сайте, чтобы проверить
данные о пенсионных начислениях в режиме онлайн, сообщили в
Пенсионном фонде. Вся информация о пенсиях украинцев будет собрана
на электронном портале Фото: pfu.gov.ua Для получения информации
пользователю необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете" с
помощью электронной цифровой подписи или подав заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда.После регистрации
пользователь сможет узнавать через портал всю касающуюся его
информацию – в частности, о размерах взносов работодателя.3 октября
2017 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и
в целом правительственный законопроект №6614 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно повышения пенсий". Парламент также проголосовал за
законопроект №6617 о внесении изменений в Бюджетный
кодекс Украины в связи с повышением пенсий.11
октября пенсионная реформа вступила в силу.В 2018 году
Пенсионный фонд планирует начать выдачу пенсионерам электронных
удостоверений.
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