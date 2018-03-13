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Поляка, который сжег герб Украины, выдворили из страны
13.03.2018 20:19
Поляка, который сжег герб Украины, выдворили из страны
В СБУ объяснили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев
СБУ выдворила из Украины гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, за публичное надругательство над стилизованным изображением Малого Государственного Герба Украины.
Поляка, который сжег герб Украины, выдворили из страны Фото: facebook.com/SSU.Ternopil/

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, что украшало стену зала.

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.

Напомним, в Польше суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали его и вытерли об него свою обувь.

 

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