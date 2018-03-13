|Поляка, который сжег герб Украины, выдворили из страны
|13.03.2018 20:19
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В СБУ объяснили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцевСБУ выдворила из Украины гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, за публичное надругательство над стилизованным изображением Малого Государственного Герба Украины.
Фото: facebook.com/SSU.Ternopil/
Об этом информирует пресс-служба СБУ в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, что украшало стену зала.
"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.
В СБУ объяснили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.
Напомним, в Польше суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали его и вытерли об него свою обувь.