|Жданов призывает Украину бойкотировать Кубок мира в России
|13.03.2018 20:23
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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявляет, что Украине стоит бойкотировать девятый этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом он написал в Facebook, передает со ссылкой на .
"Федерации биатлона , Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником этой акции", - сообщил Жданов.
Он отметил, что это его позиция как министра и гражданина.
"Россия - государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики", - написал Жданов.
Министр призвал международные федерации "не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".
Федерации биатлона , Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша...
Опубликовано Игорем Ждановым 13 март 2018 г.
Напомним, 19 февраля серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал к бойкоту этапа Кубка мира в России.
Впоследствии о бойкоте заявили и Чехия.