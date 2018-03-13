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"Пилип і Одарочка": Юрій Горбунов розвеселив фото з Катею Осадчею (ФОТО)
13.03.2018 20:26
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Відоме подружжя - Катя Осадча і Юрій Горбунов практично не діляться спільними світлинами у Інстаграмі, максимально оберігаючи приватне життя від цікавих шанувальників. Втім, рідкісні фото у акаунтах пари іноді з'являються і викликають шалену популярність серед фанів.

Днями Горбунов поділився веселим кадром з Катею, зробленим на прем'єрі українського мультику "Руслан і Людмила: Викрадена принцеса", де він пробував свої сили у дубляжі. На світлині Осадча у короні бере інтерв'ю у свого чоловіка.

"Пилип і Одарочка", - жартома прокоментував спільний кадр з коханою Юрій.

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 10 Бер 2018 р. о 8:21 PST


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