В матче третьего круга женского турнира в американском Индиан-Уэллсе теннисистка Винус Уильяс обыграла бывшую первую ракетку мира Серену Уильямс. Сестры сыграли в турнире в Индиан-Уэллсе Фото: ЕРА Винус одержала победу в двух сетах одержала со счетом 6:3, 6:4.Матч стал 28-м совместным для сестер. Серена 17 раз обыгрывала Винус, последняя, соответственно, 11 раз выигрывала у Серены. В 1/8 финала Винус сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.1 сентября 2017 года Серена Уильямс родила дочь Алексис Олимпию. Теннисистка не выступала на турнирах WTA в течение 404 дней. В последний раз американка выходила на корт в январе 2017 года, когда победила на Australian Open.Серена – бывшая первая ракетка мира. На счету американки более 90 побед в турнирах Большого шлема и WTA.Винус – 11-я ракетка мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (в 2000, 2008, 2012 годах) и один раз – в одиночном разряде (в 2000 году). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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