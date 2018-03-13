Апелляционный суд подтвердил безосновательность претензий акционера неплатежеспособного НК Банка к НБУ

Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы акционера НК Банка (банк "Народный капитал", Киев) Александра Вороняка на решение первой инстанции, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, соответствующее постановление суд вынес по итогам заседания 13 марта 2018 года.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по итогам заседания 13 декабря 2017 года полностью отказал в удовлетворении иска А.Вороняка, требовавшего признать противоправным и отменить решение НБУ об отнесении НК Банка к категории неплатежеспособных.

Окружной админсуд отметил, что НБУ имеет все полномочия отнести проблемный банк к категории неплатежеспособных в любой день в течение 180-дневного срока и указал на отсутствие у миноритарного акционера банка права по закону обжаловать примененные меры воздействия к финучреждению как к юридическому лицу.

Банк "Народный капитал" (ранее - Фермерский земельный банк) основан в 1993 году.

Крупнейшими акционерами банка на начало декабря 2016 года были россиянин Валерий Макаренко (14,24%), Светлана Остапенко (9,84%), Руслан Пархоменко (9,68%), Алексей Ярошенко (9,07%), Александр Вороняк (8,60%) и Олег Луцкий (8,07,%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (265,06 млн грн) банк занимал 86-е место между 100 действовавших в стране банков.

НК Банк был отнесен к категории проблемных в июле 2016 года в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

В январе 2017 года НК Банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал в НБУ документы для получения соответствующего разрешения. Учитывая, что банк на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных, Нацбанк по закону не мог удовлетворить ходатайство банка и 19 января 2017 года отнес его к категории неплатежеспособных.