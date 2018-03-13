Международная группа ученых продолжает исследовать пирамиду Хеопса с помощью специального детектора космических частиц. Так специалистам удалось найти таинственную зону над коридором в усыпальницу фараона.

Несмотря на то, что пирамида Хеопса была построена более четырех тысяч лет назад и впервые открыта еще в средние века, ученые до сих пор не могут разгадать все тайны этого сооружения, информирует svodka.net.

Настоящие усыпальницы фараона и его жены так и не были найдены, а теперь пирамида «подкинула» ученым еще одну загадку. Эксперты из Каира и Парижа пытаются изучить нераскрытые комнаты при помощи специального детектора космических частиц. Они нашли прямо над коридором в пустую усыпальницу Хеопса «тайную пустоту» — большую и неисследованную зону.

На данный момент ученые не могут открыть таинственную комнату, исследовать ее они будут при помощи приборов. Специалисты пока не предполагают, что там может находиться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира