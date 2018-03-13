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Трое из восьми кандидатов в президенты РФ не намерены помогать террористическим "ЛДНР" – опрос
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13.03.2018 20:50
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По данным опроса издания РБК, кандидаты в президенты РФ Григорий
Явлинский, Ксения Собчак и Борис Титов не намерены помогать
террористическим "ЛДНР" в случае победы на выборах, действующий
президент Владимир Путин в опросе участия не принимал.
Оккупированные территории Донецкой и Луганской области контролируют
пророссийские боевики Фото: ЕРА Против помощи неподконтрольным
Украине территориям высказались Григорий Явлинский ("Яблоко"),
Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партия
роста). Они считают Донбасс украинской территорией и выступают за
окончание военного конфликта и начало экономического восстановления
региона.Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Максим
Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (Российский
общенациональный союз), напротив, выступают за поддержку "ДНР" и
"ЛНР". Грудинин, Сурайкин и Бабурин считают, что "бандеровская
власть" в Украине мешает отношениям между народами двух стран,
Жириновский, в свою очередь, уверяет, что на Донбассе живут
русские, которым кроме РФ никто не поможет.Военный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные
противостоят пророссийским боевикам, которые
частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае
2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о
независимости, но их результаты не признала даже Россия,
поддерживающая боевиков на Донбассе.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут
бороться восемь человек.
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