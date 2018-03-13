Сидя на диете или просто ведя здоровый образ жизни, мы стараемся не кушать много, по нашему мнению, вредных продуктов. Но в обычной жизни затаились такие ингредиенты, о вреде которых вы никогда не подозревали.

Соки из пакетов

Да, именно такие «здоровые» соки в пакетах могут незаметно причинить немалый вред фигуре и здоровью. В них содержится очень много консервантов, красителей и вообще нездоровых веществ, которые лучше заменить простой чистой водой, а еще лучше с лимоном, информирует svodka.net.

Сухие завтраки “фитнес“

Слово «фитнес» в названии не имеет ничего общего с похуданием. Только в стакане такого лакомства содержится 30 граммов сахара при норме 50 грамм в день. Если не можете отказаться от быстрого перекуса с утра, сделайте его сами — только лишь смешайте овсяные хлопья, мед, изюм, орехи и яблоки и другие ингредиенты по вкусу.

Йогурты и творожки

Еще одна вещь, которую всегда считали здоровой и диетической оказалась в разоблачающем списке. Конечно, ведь целых 5 ложек сахара содержится только в 300 миллилитрах питьевого йогурта. Лучше только употреблять натуральный «чистый» йогурт без добавок и всяческих вкусовых заменителей.

Кофе 3 в 1

Жизнь без кофе невозможна. Многие согласятся, но когда услышат, что, выпив только стакан 3 в 1, они пополняют баланс сахара еще на 10 грамм и прибавляют 70 ккал к суточной норме, наверняка, откажутся употреблять такой быстрый напиток.

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Сосиски

Конечно, все знают о вредности колбасных изделий, но когда съедают очередную порцию сосисок, оправдывают себя тем, что они ведь диетические. Запомните, даже в «диетических» сосисках содержится огромное количество жиров, даже не обычных, а так называемых — трансжиров. Лучше потратьте 15 минут на куриное филе (если пожарить мелкими кусочками на сухой сковороде, больше времени не займет).

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