Российский газовый монополист оспаривал механизм исполнения судебного решения о взыскании штрафа за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Жалоба "Газпрома" отклонена. "Газпром" оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства Украины Фото: EPA "Своим постановлением от 13 марта 2018 года по делу №910/18299/16 Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения", – говорится в сообщении.В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. "Газпром" пытался оспорить это решение, но оно было несколько раз подтверждено украинскими судами.22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.16 мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского монополиста на решение Киевского апелляционного хозсуда."Газпром" подал кассационную жалобу в высший Суд Украины, который 13 сентября 2017 года отказался принять ее к рассмотрению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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