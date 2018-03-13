Правоохранители определили наказание для поляка, который публично сжег герб Украины в камине.

Об этом сообщает пресс-служба .

Гражданина Польши, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя, за публичное надругательство над стилизованным изображением Малого Государственного Герба Украины депортировали с запретом въезда,передает со ссылкой на .

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцов, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.

Инцидент с надругательством над государственным символом Украины произошел в Тернополе, когда 19-летний поляк сжег герб в камине.

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