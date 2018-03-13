«Этот законопроект нужно читать… Я лично считаю, что в языковом вопросе мы должны очень тщательно балансировать: развивать государственный язык и обеспечивать уважение ко всем гражданам, в том числе и русскоговорящим, которых в нашей стране почти половина», — заявил заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

В свою очередь нардеп от «Народного фронта» Игорь Лапин отметил, что часть будет настаивать на принятии их законопроекта о государственном языке в ближайшие две недели.

«Я бы не рисковал утверждать, что этот законопроект — спорный вопрос. Под ним поставили подпись 80 нардепов из разных фракций. Поэтому, если для Гончаренко это спорный вопрос, то пусть учит язык! Если для кого-то вообще в языковом вопросе есть спор, то пусть учат язык. Как раз время принять такой закон, который будет продолжением закона об образовании», — добавил он.

Со слов Лапина, в предложенном законе нет спорных норм.

«Госслужащие и сейчас должны предоставлять справку о знании украинского языка. А что касается чиновников за пределами Украины, которые должны представлять позицию страны, то я, например, никогда не видел, чтобы Лавров говорил на украинском, пребывая за пределами РФ. Почему тогда некоторые наши политики переходят на русский?» — возмутился Лапин.

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