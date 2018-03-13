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Во Львове поддержали идею отказа от маршруток
13.03.2018 21:14
Во Львове поддержали идею отказа от маршруток
Перейти на удобный транспорт депутаты предлагают в течение пяти лет
Во вторник, 13 марта, транспортная депутатская комиссия Львовского городского совета поддержала петицию о полном отказе от маршруток в пользу электротранспорта и автобусов.
Во Львове поддержали идею отказа от маршруток Фото: соцмережі

Транспортная комиссия учла замечания к петиции, согласно которым переход на электротранспорт и большие автобусы необходимо розтерминуваты не два, а на пять лет, -  сообщает Zaxid.net.

Окончательное решение об отказе от малогабаритных автобусов должно быть принято на сессии Львовского горсовета.

Согласно петиции, во Львове электротранспорт и крупногабаритные автобусы будут курсировать по четко определенному графику, на остановках установят электронные табло с временем прибытия транспорта. Общественный транспорт должны обустроить пандусами и умышленно оборудованными кое-где для людей с инвалидностью.

Напомним, полицейские Львова из-за долгов владельца изымают автобусы предприятия горсовета ПАО АТП-1.

Во Львове и области с 20 января пенсионеры платят за проезд в автобусах 100% от стоимости билета.

 

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