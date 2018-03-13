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Космос: На Энцеладе могли бы существовать земные микробы
13.03.2018 21:20
Космос: На Энцеладе могли бы существовать земные микробы

Некоторые выносливые земные микробы могли бы, вероятно, выжить на Энцеладе, одном из лун Сатурна. Пищей для них стал бы водород, производимый при взаимодействии между морской водой и горной породой, предполагает новое исследование.

Микробы, протестированы в ходе исследования, производят метан как побочный продукт обмена веществ. Это интересно, так как космический аппарат НАСА «Кассини» обнаружил метан в струе частиц, выброшенных в космос мощными гейзерами Энцелада на южном полюсе, информирует svodka.net.

Космос: На Энцеладе могли бы существовать земные микробы

«Мы смогли показать, что при имитации условий на Энцеладе в лаборатории происходит производство метана», — сказал соавтор исследования сам Он Риттманн из Венского университета (Австрия). «Итак, часть метана, который обнаружили на Энцеладе может быть биологического происхождения».

Исследователи под руководством Рут-Софи Таубнер, также из Венского университета, провели начальные эксперименты над тремя видами архей, производящие метан. Археи похожи на бактерии тем, что у них нет ядра или других связанных мембраной внутренних образований, но от них, вероятно, восходит родословная всех живых организмов Земли.

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Ученые определили микроб Methanothermococcus okinawensis, который лучше только подходит для изучения енцеладоподибних условий.

Сатурнианськоий орбитер заметил крошечные частицы кремния и молекулярный водород (H2) в струе, выброшенной из месяца. Их образование можно объяснить взаимодействием горячей воды и горной породы.

M. okinawensis хорошо росла и производила метан во время экспериментов, которые, скорее только, не были необычными для микроба. Организм был извлечен из гидротермального источника вдоль побережья японского острова Окинава на глубине почти 975 метров.

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Кроме того, Таубнер и ее коллеги смоделировали реакции между водой и горной породой, которые, вероятно, происходят внутри Энцелада. Они обнаружили, что такие реакции вероятно производят много H2 — довольно, чтобы поддерживать метанобразующие организмы, такие как M. okinawensis, если такие существуют на спутнике Сатурна.

Ученые заявляют, что метан на Энцеладе биологического происхождения; газ может быть также проведен геологически (в ходе реакций между горной породой и горячей водой, например). Но новые результаты могут быть полезны для поиска жизни в океанах месяцев Солнечной системы.


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