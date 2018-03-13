Генпрокуратура обязана вернуть НАБУ имущество, изъятое у агентов во время обысков 29–30 ноября, в том числе – пиджаки с устройством для прослушки, паспорта иностранных государств и оружие. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева. НАБУ отсудило имущество, изъятое во время обысков по делу Пимаховой Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Кто подал ходатайство о снятии ареста, в документе не указано.Согласно постановлению, обыск в НАБУ признан незаконным, поскольку он, вопреки санкции суда, проводился на режимной территории.Кроме того, следственные действия 29–30 ноября 2017 года длились 25 часов подряд, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу.Следственный судья обязал прокурора Генеральной прокуратуры, который осуществляет процессуальное руководство в деле о провокации взятки, вернуть в Бюро изъятые вещи и документы.Среди них: мобильные телефоны, ноутбуки, карты памяти, ружье Tomahawk SA 1900, пистолет Zoraki, пистолет ПМР, дымовая шашка, коробка с 24 патронами калибра 9 мм, удостоверения внештатных корреспондентов телеканала "Интер", несколько устройств для скрытой записи аудио и видео, два пиджака со встроенным специальным устройством для прослушивания, восемь паспортов граждан Грузии, три паспорта граждан Вьетнама, один паспорт гражданина Сербии.29 ноября 2017 года Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием по подозрению в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Пимаховой.Сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски у агентов.1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.5 декабря Сытник подчеркнул, что заявления генерального прокурора свидетельствуют о "борьбе за выживание коррупционной системы".26 декабря Луценко заявил, что стороны вместе пришли к тому, что публичное сведение счетов было ошибкой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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