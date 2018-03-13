|Россия угрожает запретить работу британских СМИ
|13.03.2018 21:22
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Ранее в Великобритании заявили, что могут пересмотреть условия работы телеканала Russia Today.Британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введения Великобританией санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипача".
Фото: mn24.com.ua
Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, - передает "Интерфакс".
"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.
Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.
"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающих зеркальных мер в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - отмечается в сообщении председателя Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.
Ofcom сообщил во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором сказано: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства по отношению к Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках выполняемых нами обязанностей, убедиться, работает ли RT четко и в в соответствии с принятыми нормами".
Ранее, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку.
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России. В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащий" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.