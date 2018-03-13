Нынешний директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп планирует назначить новым государственным секретарем, на прошедшей неделе посетил территорию Украины. Такое заявление сделал глава фракции "Радикальной партии" в ВР Украины Олег Ляшко во время интервью в кулуарах парламента, передает Интерфакс .

"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и имел тайную встречу с президентом Порошенко", - поделился с журналистами Ляшко.

При этом, по версии издания ZN.UA , директор ЦРУ прибыл в Украину в четверг, 8 марта, по приглашению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Во время встречи они посетили приграничные с оккупированными территориями районы, такие как Краматорск.

Представители пресс-службы СБ Украины в ответ на требование ответили, что "… в графике главы СБУ на 8 марта такие встречи не значатся".

Как сообщал svodka.net, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки РексТиллерсон уходит с занимаемой должности. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео . Впервые на должность главы ЦРУ будет назначена женщина.

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