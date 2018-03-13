Замена Национальным банком Украины купюр номиналом в 1,2,5 и 10 гривен на монеты приведет к росту цен в стране.

«Монеты мелких номиналов (1 — 5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. Они не в полной мере обеспечивают функцию обращения, то есть действительно прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги», – отметили в НБУ, сообщает «Комсомольская правда», информирует svodka.net.

По версии экономиста Андрея Блинова, в Украине также вероятно появится купюра в 1000 грн.

«Купюра номиналом 1000 грн нужна. В идеале, минимальная зарплата должна выдаваться двумя максимальными купюрами. Сегодня имеем максимальную купюру 500 грн, которая меньше 20 долларов. Такого почти нет у соседей в нашем регионе», – рассказал Блинов.

Отмечается, что минимальная зарплата в Украине в нынешнем году вырастет до 4100 грн. Соответственно, максимальная купюра уже нужна в размере 2000 грн.

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Более того, эксперты считают, что отмена мелких монет и замена бумажных денег металлическими приведет к росту цен в стране.

«Ввести монеты вместо мелких купюр, в перспективе то же самое, что изъять копейки. Цену будут округлять до самой ходовой монеты. Например, если самой ходовой станет 1 гривна, то цены будут указывать в гривне без копеек», – рассказал аналитик Андрей Шевчишин.

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