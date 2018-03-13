Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ультиматум Лондона по инциденту с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем, усомнилась в компетентности министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, а также осведомленности британских властей в вопросе химического вооружения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова призвала не пугать Россию Фото: ЕРА "Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще, в принципе?.. Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" – сказала Захарова.Представитель российского МИД усомнилась в компетентности министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, а также осведомленности британских властей в вопросе химического вооружения."Для них нормально – выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать", – отметила Захарова.66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов отметил, что если бывшего шпиона и его дочь отравили именно этим веществом, то они уже не поправятся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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